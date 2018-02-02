«Лесной» урок прошёл в школьном лесничестве

31 января состоялся очередной «лесной» урок на тему «Нарушения в лесах» в школьном лесничестве «НордРост» г.Полярный. Юные лесники узнали о том, кто такой государственный лесной инспектор, о его задачах и функциях, о видах основных нарушений лесного законодательства и предусмотренной за это ответственности.

Кроме того, учащимся был продемонстрирован видеоролик, снятый во время проведения природоохранного рейда на территории государственного природного комплексного заказника «Сейдъявврь».

Напомним что, на территории Мурманской области организованы и действуют 3 школьных лесничества, где специалисты лесного хозяйства проводят открытые уроки на лесную тематику.