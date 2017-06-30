Лесоводы школьного лесничества «НордРост» получили аттестаты

В Полярном состоялись торжественные мероприятия по вручению аттестатов выпускникам девятых классов школы № 1 имени М.А. Погодина.

Данный выпуск примечателен тем, что большинство учеников являются активными участниками объединения «Школьное лесничество «НордРост». Они стояли у истоков его создания в 2012 году и были активными участниками экологических акций «Всероссийский день посадки леса», «Живи, Лес!», информационной кампании «Береги лес!» и других. В лесничестве собрались ребята, объединенные общей идеей - любовью к родной природе, родному краю.

Но работа школьного лесничества – это не эпизодические мероприятия и участие в акциях, а целостная спланированная круглогодичная система учебной, трудовой, исследовательской, просветительской и культурной деятельности учащихся.

На данный момент за школьным лесничеством закреплен лесной участок на территории Кольского лесничества, на котором усилиями детей и работников лесного хозяйства Мурманской области создана экологическая тропа, проведено обустройство муравейников. Ребята являются участниками и победителями различных смотров и конкурсов регионального и всероссийского уровня.

Аттестаты и благодарственные письма Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области ребятам вручила заместитель министра – начальник управления лесного и охотничьего хозяйства Людмила Сатановская. В своём приветственном слове она отметила, что есть результаты совместной работы школьников, педагогов, работников лесного хозяйства по развитию и укреплению школьных лесничеств. Ребята не только активно участвовали в различных мероприятиях, связанных с заботой о лесе, но и внесли значительный вклад в формирование экологической культуры школьников, повышение экологической грамотности жителей Мурманской области.