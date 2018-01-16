Лестница соединила две улицы микрорайона

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ около дома № 9 по Верхнеростинскому шоссе. Здесь появилась новая пешеходная связь, соединяющая две улицы микрорайона.

– Учитывая многоуровневый рельеф района, эта лестница однозначно будет востребована жителями, она существенно сэкономит время подъема к остановке общественного транспорта, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Важно отметить, что строительство стало возможным во многом благодаря горожанам. Их обращения стали поводом включить объект в план ремонтных работ.

На настоящий момент новая пешеходная связь на Верхнеростинском шоссе включает в себя две деревянные лестницы, оборудованные пандусами для колясок. При наступлении благоприятных погодных условий рабочие займутся устройством пешеходных дорожек и приведут в порядок прилегающую территорию. Как показала практика, деревянные и деревянно-металлические лестницы более долговечны и удобны в эксплуатации, чем бетонные.

Стоит отметить, что работа по капитальному ремонту объектов инфраструктуры будет продолжена и в наступившем году. Планируется выполнить ремонт девяти лестниц, расположенных во всех округах заполярной столицы.