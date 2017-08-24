Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы

На улице Полярный Круг начались работы по обновлению лестницы. Этот объект был включён в план ремонта в связи с обращениями горожан. Как только установится ясная погода, рабочие приступят к замене элементов площадки и ступеней.

– Эта лестница связывает несколько кварталов, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Ежедневно ею пользуются сотни горожан, поэтому особенно важно привести ее в порядок.

В настоящий момент полностью закончены работы на лестницах по адресам Полярные Зори, 28 и Папанина, 20. Ещё несколько объектов ожидают своей очереди.

Ежегодно на баланс «Управления дорожным хозяйством» переходят десятки бесхозных объектов улично-дорожной сети. Муниципальное учреждение приводит их в порядок и следит за текущим состоянием.