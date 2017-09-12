Мурманская область. Арктика12.09.17 08:25
Лет до ста расти нам без старости - продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет
Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет, сообщила министр здравоохранения РФ со ссылкой на данные Росстата за семь месяцев этого года.
«Согласно данным Росстата, за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1 год - с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 года», - приводит пресс-служба Минздрава РФ слова министра.
В России также продолжает снижаться смертность от основных причин. «Смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1000 населения (за семь месяцев 2016 года - 13,0 на 1000 населения. – Ред.)», - уточнила министр, пишет ТАСС.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 452 человека
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Последние комментарии
Katrin
12.09.17 10:57
Соло Навального - интересно послушать неудачника.
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Нина
12.09.17 10:45
Интересно, а корреспондент понимает, что мужчины и женщины соревнуются раздельно (как и во всех видах спорта)? Это я про фразу, что девушка, приплывшая первой "замкнула тройку призеров")))))
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FynjyT
12.09.17 09:07
А к чему он нас будет звать - к вечной борьбе с коррупцией? Так об этом православная церковь уже тысячи лет убеждает нас в этом, а воз и ныне там. Ехал бы он дальше на север, проку больше было бы.
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