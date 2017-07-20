Летайте налегке – выйдет дешевле, считает Госдума

Государственная Дума РФ в третьем, окончательном чтении, приняла законопроект, который вносит изменения в Воздушный кодекс. Теперь бесплатный провоз багажа при невозвратных билетах становится необязательным. А для обладателей возвратных билетов сохраняется право взять в багаж бесплатно минимум 10 кг.

Авторы документа считают, что эти поправки позволят снизить стоимость авиаперевозок. А авиакомпании смогут предложить своим клиентам новые безбагажные тарифы.

Этот правительственный законопроект устанавливает возможность исключить из тарифа на воздушную перевозку расходов, связанных с перевозкой багажа, в том случае если багаж отсутствует. Отметим, что при этом пассажир сможет взять с собой на борт ручную кладь бесплатно.

Норму бесплатного провоза багажа будет устанавливать перевозчик. Она не сможет быть менее 10 кг на одного пассажира.

Перевозчик вправе расторгнуть договор с пассажиром в одностороннем порядке, в случае, если он откажется оплачивать провоз багажа, как предусмотрено в этом договоре.

Обо всех условиях провоза багажа авиапассажира должны предупредить заранее.