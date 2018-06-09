Лётчики 100-го корабельного истребительного авиаполка Северного флота на МиГ-29К пройдут подготовку на учебном тренажёре в Крыму

Экипажи палубных истребителей МиГ-29К 100-го корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота начали перебазирование на южные аэродромы для прохождения практической подготовки на наземном испытательном тренировочном авиационном комплексе (НИТКА) в поселке Новофедоровка в Республике Крым.

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время там совершенствуют навыки пилотирования лётчики-истребители Северного флота на самолётах Су-33. Для пилотов обоих авиаполков спланирован интенсивный график подготовки. Тренировки продлятся в течение нескольких месяцев. Курс подготовки к взлётам и посадкам на палубу авианосца вместе с опытными лётчиками пройдут несколько молодых пилотов.

100-й корабельный авиационный авиаполк был воссоздан три года назад и оснащён новыми самолётами МиГ-29К поколения 4+, которые являются следующим шагом в палубной истребительной авиации ВМФ России. Лётчики полка принимали участие в дальнем походе в Средиземное море корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».