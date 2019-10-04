Лётчики авиагруппы «Стрижи» покажут своё мастерство в небе Мурманска

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» прибыла на аэродром Оленегорск в Мурманской области для участия в показательных выступлениях, которые пройдут в рамках информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - Твой выбор!» в день празднования 103-й годовщины города-героя Мурманска 5 октября.

В ближайшие дни над акваторией Кольского залива будут проведены рекогносцировочные и тренировочные полёты.

Воздушный показ предусматривает в дебютной части выполнение одиночного пилотажа с выполнением комплекса различных фигур пилотажа на форсажном режиме работы авиационных двигателей.

После этого лётчики Воздушно-космических сил в составе 6 экипажей покажут наиболее зрелищные фигуры и перестроения в воздухе, в том числе групповые «петли Нестерова», «бочки», синхронные «бочки», перестроения в «ромб», «пирамиду», «конверт», «звезду» и другие полетные порядки.

Завершилась воздушная программа выполнением парного и встречного пилотажа, включая такие фигуры, как «колокол», «зеркало», «встречный роспуск».