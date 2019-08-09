Лётчики-истребители Северного флота осуществили авиационное прикрытие сил противолодочной авиации над морем

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Северного флота успешно выполнили задачи по авиационному прикрытию противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38 в средней и дальней морских зонах.

Полёты на поиск подводных лодок условного противника были проведены в международном воздушном пространстве над акваторией Баренцева и Норвежского морей. Полётные задания выполнили 6 экипажей противолодочной авиации. При решении комплекса противолодочных задач они отработали взаимодействие друг с другом в воздухе, а также с надводными кораблями Северного флота.

Экипажи истребителей МиГ-31 осуществили патрульное сопровождение самолётов Ту-142 и Ил-38, а также отработали тактику ведения воздушного боя.

Полёты проходили в сложных метеорологических условиях. Всего при выполнении задач боевой подготовки было задействовано 18 летчиков и штурманов, осуществлено 9 самолетовылетов. В общей сложности они провели в воздухе более 10 часов и преодолели более 12500 километров.

Как сообщает пресс-служба СФ, самолёт МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, а также в стратосфере, днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей.

Группа из четырех истребителей-перехватчиков способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.