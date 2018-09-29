Лётчики корабельного авиаполка Северного флота выполнили полёты на истребителях в сложных метеоусловиях

Лётчики воссозданного в 2014 году корабельного истребительного авиаполка Северного флота на новых палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ отработали пилотирование в сложных метеорологических условиях Крайнего Севера после возвращения из центра боевого применения и переучивания морской авиации ВМФ России.

В течение двух дней на аэродроме Североморск-3 при низкой облачности, дожде и сильном порывистом ветре экипажи отработали четыре лётные смены. Все лётчики полка подтвердили допуск к пилотированию боевых машин в сложных метеоусловиях.

Как сообщает пресс-служба СФ, в лётнем периоде обучения лётчики-истребители совершенствовали навыки взлёта и посадки на палубу условного авианосца на наземных авиационных тренажёрах НИТКА в Ейске и Крыму.

Также личный состав корабельного истребительного авиаполка Северного флота принимал участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Четвёрка МиГ-29К, которую вёл командир полка полковник Владимир Кокурин, прошла в парадном строю авиации над Кронштадским рейдом и историческим центром Санкт-Петербурга.