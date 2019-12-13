Лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота отработали элементы пилотирования ночью, в сложных погодных условиях
Лётчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота выполнили учебно-тренировочные полеты в сложных погодных условиях в ночном небе Заполярья.
На палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ в небо поднимались как опытные, так и молодые летчики. Они на практике отработали тактические приемы воздушного боя, уход от атак истребителей, а также перехват и поражение как пилотируемых, так и беспилотных средств условного противника.
Кроме отработки приёмов ведения воздушного боя, палубные летчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования истребителей с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа во всем диапазоне высот, скоростей и перегрузок.
Полёты проходили в темное время суток в сложных метеорологических условиях при низкой температуре воздуха.
Как сообщает пресс-служба СФ, выполнению полётов предшествовала тщательная подготовка авиационной техники, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки, а также подготовка взлётно-посадочной полосы.