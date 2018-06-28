ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Марафонец Василий Комиссаров, или Жизнь по Высоцкому: «Воля волей, если сил невпроворот, а я увлёкся»Региональные депутаты ратуют за сохранение права на досрочное назначение пенсии жителям Крайнего Севера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.06.18 14:45

Лётчики корабельной авиации Северного флота отработали в крымском небе дозаправку в воздухе

Экипажи корабельных истребителей Су-33 Северного флота, выполняющие программу тренировок на авиационном тренажёре «НИТКА»   (Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) в Крыму, провели дозаправку в воздухе от танкера Ил-78. Выполнению этого боевого упражнения были посвящены несколько лётных смен.

Воздушная дозаправка считается одной из наиболее сложных операций, требующей от пилотов хороших практических навыков.

Кроме дозаправки лётчики отрабатывают упражнения, связанные с посадкой на палубу авианосца: проход над «палубой» по заданной траектории, касание шасси взлётно-посадочной полосы, а также совершенствуют навыки пилотирования и тактическое мастерство при ведении учебных воздушных боёв.

Тренировки морских лётчиков Северного флота на крымском аэродроме Саки, где расположен наземный испытательный тренировочный комплекс, продолжаются в течение месяца. Экипажи палубных истребителей Су-33, учебно-боевые самолёты Су-25УТГ, военнослужащие летного и технического состава корабельного истребительного полка Северного флота прибыли в Крым в конце мая.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМесто Мурманской области в пятёрке СЭР
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 452 человека
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Комментарий к новости:Арктическая экспедиция Северного флота по острову Южный архипелага Новая Земля успешно завершена
Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Комментарий к новости:Региональные депутаты ратуют за сохранение права на досрочное назначение пенсии жителям Крайнего Севера
Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
Комментарий к новости:«Русская треска» нацелилась на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)00:30«Медленное ТВ-Камин».07:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиЛето на дворе, но не в магазинах! Растут цены на картофель и капусту-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 16 копеек, евро снизился почти на 52 копейки-PRO ЭнергетикуВ филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыУчителям будут теперь платить за участие в проведении государственной итоговой аттестации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика