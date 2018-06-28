Лётчики корабельной авиации Северного флота отработали в крымском небе дозаправку в воздухе

Экипажи корабельных истребителей Су-33 Северного флота, выполняющие программу тренировок на авиационном тренажёре «НИТКА» (Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) в Крыму, провели дозаправку в воздухе от танкера Ил-78. Выполнению этого боевого упражнения были посвящены несколько лётных смен.

Воздушная дозаправка считается одной из наиболее сложных операций, требующей от пилотов хороших практических навыков.

Кроме дозаправки лётчики отрабатывают упражнения, связанные с посадкой на палубу авианосца: проход над «палубой» по заданной траектории, касание шасси взлётно-посадочной полосы, а также совершенствуют навыки пилотирования и тактическое мастерство при ведении учебных воздушных боёв.

Тренировки морских лётчиков Северного флота на крымском аэродроме Саки, где расположен наземный испытательный тренировочный комплекс, продолжаются в течение месяца. Экипажи палубных истребителей Су-33, учебно-боевые самолёты Су-25УТГ, военнослужащие летного и технического состава корабельного истребительного полка Северного флота прибыли в Крым в конце мая.