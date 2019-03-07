Лётчики палубной авиации Северного флота на МиГ-29К отработали ведение воздушного боя в небе Заполярья

Лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота выполнили учебно-боевые полёты на палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Они отработали лётную смену на аэродроме Североморск-3. В полётах принимали участие как опытные, так и молодые лётчики. Было задействовано 3 боевые машины МиГ-29К и один МиГ-29КУБ, которые совершили по нескольку взлётов и посадок на аэродром.

В ходе выполнения полётных заданий пилоты на практике отработали тактические приемы воздушного боя с выполнением боевого маневрирования. Оно применяется для ухода от атак истребителей и перехвата инициативы, а также перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств условного противника.

Кроме закрепления навыков ведения воздушного боя, летчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования корабельных истребителей. В небе они выполняли отдельные фигуры сложного и высшего пилотажа в различных диапазонах высот и скоростей. Также пилоты отработали групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп.

Учебно-тренировочные полеты корабельных истребителей проводились в основном над сушей в отдельных районах Кольского полуострова в сложных метеорологических условиях.

Как сообщает пресс-служба СФ, часть полётных заданий истребители выполнили над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.