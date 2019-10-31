Лётчики палубной авиации Северного флота прибыли из Крыма на Кольский полуостров после тренировок

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, тренировавшиеся в течение месяца на крымском аэродроме Саки на тренажёре «НИТКА», прибыли на аэродром постоянного базирования Северомроск-3 в Мурманской области.

Перелёт трёх самолетов МиГ-29К и двух МиГ-29КУБ, а также лётного и технического состава полка проходил поэтапно с посадками на промежуточных военных аэродромах в центральной полосе России.

В настоящее время лётчики-истребители приступили к плановой боевой подготовке и полётам в условиях осенне-зимнего периода и приближающейся полярной ночи, которая на широте Мурманска наступит уже через месяц.

В тренировках на тренажёре «НИТКА» принимали участие более 10 пилотов под руководством командира полка полковника Владимира Кокурина. Они отработали более 10 лётных смен, выполнив свыше 250 проходов на малой высоте над тренажёром, около 100 касаний условной палубы, а также посадки с зацепом.

В результате тренировок допуск к полётам на авианосец получили несколько наиболее подготовленных лётчиков палубной авиации, а командир полка успешно выполнил программу подготовки и сдал зачёты на лётчика-инструктора.