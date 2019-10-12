Лётчики палубной авиации Северного флота приступили к тренировкам на комплексе «НИТКА» в Крыму

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота приступили к тренировкам по зацепу за трос тормозного устройства на наземном испытательном тренировочном комплексе (авиационном) (НИТКА) в Крыму.

Экипажи уже провели четыре лётных смены, в ходе которых совершенствовали навыки взлета и посадки на палубу авианесущего крейсера. В настоящее время выполнено 11 полетов, 37 пролетов над тренажером, имитирующим палубу авианосца, и 23 касания.

До начала полетов на тренажере все пилоты сдали зачет на знание технических особенностей комплекса «НИТКА» и требований безопасности при выполнении-учебно-боевых задач.

На аэродром Саки совершили перелёт три самолёта МиГ-29К и два МиГ-29КУБ. Всего в Крым прибыли 17 лётчиков. Руководит летной подготовкой командир авиаполка полковник Владимир Кокурин.

Как сообщает пресс-служба СФ, через некоторое время к тренировкам на испытательно-тренировочном комплексе приступят и летчики 279-го корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота на палубных истребителях Су-33.