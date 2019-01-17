Лётчики палубной авиации Северного флота выполнили первые в 2019 году полёты в небе Заполярья

На аэродроме Североморск-3 лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота вчера выполнили первые в наступившем году полёты на палубных истребителях Су-33 и учебно-тренировочных самолётах Су-25УТГ.

В ходе выполнения полётных заданий пилоты на практике отрабатывали тактические приемы воздушного боя с применением наступательных и оборонительных боевых маневров, предназначенных для перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, ухода от атак истребителей и перехвата инициативы.

Учебно-тренировочные полеты корабельных истребителей проводились как над сушей в отдельных районах Кольского полуострова, так и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.

Кроме отработки приёмов ведения воздушного боя, палубные летчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования истребителей с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа во всем диапазоне высот, скоростей и перегрузок. Также совершались полёты на групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп.

Как сообщает пресс-служба СФ, полёты проходили в сложных метеорологических условиях при низкой температуре воздуха окружающей среды. Выполнению полётов предшествовала тщательная подготовка инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки, а также подготовка взлётно-посадочной полосы.