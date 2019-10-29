Лётчики палубной авиации Северного флота завершили тренировки на комплексе «НИТКА» в Крыму

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота завершили тренировочный процесс на аэродроме Саки в Крыму. В течение всего октября они совершенствовали навыки посадки на авиационном наземном испытательном тренировочном комплексе («НИТКА»).

Из Мурманской области в Крым было перебазировано три самолета МиГ-29К и два МиГ-29КУБ. Совершенствовать лётные навыки прибыли 17 пилотов-истребителей под руководством командира полка полковника Владимира Кокурина. Они отработали более 10 лётных смен, выполнив свыше 250 проходов на малой высоте над тренажёром, около 100 касаний условной палубы, а также посадки с зацепом.

В результате тренировок допуск к полётам на авианосец получили несколько наиболее подготовленных лётчиков, а командир полка успешно выполнил программу подготовки и сдал зачёты на лётчика-инструктора.

В соответствии с планом боевой подготовки лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на текущей неделе совершат перелет на аэродром Североморск-3 на Кольском полуострове, сообщает пресс-служба СФ.