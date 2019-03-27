Лётчики палубной авиации СФ отрабатывают над акваторией Баренцева моря приёмы воздушного боя

Лётчики корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке элементов воздушного боя и перехвата скоростных целей над акваторией Баренцева моря.

В ходе выполнения полётов на палубных истребителях МиГ-29КУБ и МиГ-29К экипажи отрабатывают тактические приёмы воздушного боя с применением наступательных и оборонительных боевых приёмов, предназначенных для перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств, выхода из-под атак истребителей и захвата инициативы в бою.

Кроме отработки приёмов ведения воздушного боя лётчики-истребители продолжают совершенствовать навигационную подготовку и технику пилотирования палубных истребителей с выполнением фигур сложного и высшего пилотажа во всем диапазоне высот, скоростей и перегрузок. А также выполнят полёты на групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп.

Как сообщает пресс-служба СФ, выполнению полётов корабельных истребителей МиГ-29КУБ и МиГ-29К предшествовала тщательная подготовка инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки, а также тщательная подготовка взлётно-посадочной полосы.