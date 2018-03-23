Лётчики палубной авиации СФ отработали приёмы ведения воздушного боя в сложных метеорологических условиях Арктики

Экипажи палубной авиации Северного флота на истребителях МиГ-29К в сложных метеорологических условиях над территорией Мурманской области отработали приемы ведения воздушного боя и уничтожения условного противника в сложных метеорологических условиях Арктики.

Лётчики оттачивали упражнения по взлёту и посадке, оттачивали мастерство выполнения сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели, действуя на различных высотах. Занятия проходили как днем, так и в ночное время.

Сложные погодные условия не помешали летчикам выполнить все поставленные перед ними задачи, показав мастерство и высокий профессионализм.

Всего в воздух было поднято 8 истребителей МиГ-29К.

Лётчики-истребители несут круглосуточное боевое дежурство и способны в считанные минуты подняться в небо и выполнить любую поставленную задачу.