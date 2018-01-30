Лётчики Северного флота отработали ночное бомбометание по наземным целям в сложных метеоусловиях

Сегодня лётчики отдельного смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота отработали поражение бронетехники и укреплённых береговых объектов условного противника. Бомбометание было выполнено по радиолокационным целям на полигоне Лумбовский на Кольском полуострове.

Полёты проводились ночью в сложных метеорологических условиях. Боевые упражнения выполнили 6 подготовленных экипажей бомбардировщиков Су-24М. Они осуществили бомбометание на различных высотах с применением современных систем целеуказания.

Успешное поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля, размещёнными на боевых машинах и на полигоне.

Учение носило плановый характер и было направлено на совершенствование летного мастерства экипажей бомбардировочной авиации Северного флота при выполнении учебно-боевых задач с использованием боевого вооружения.