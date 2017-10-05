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Мурманская область. Арктика05.10.17 14:23

Лётчики Северного флота предотвратили десантную операцию условного противника на Арктическое побережье

Экипажи самолётов Су-24 смешанного авиаполка объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота отработали бомбометание на полигоне Лумбовский в Мурманской области. Перед лётчиками была поставлена задача на поражение условного отряда кораблей, который готовится к высадке морского десанта на необорудованное арктическое побережье.

Бомбовые удары были направлены как по морским, так и по береговым целям, имитирующим скопления бронетехники на берегу, десантные корабли и корабли огневой поддержки в акватории района проведения высадки морского десанта.

Бомбометание проводилось практическими боеприпасами. При выполнении полётов в тёмное время суток лётчики применяли осветительные боеприпасы, способные воздействовать на приборы ночного видения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в учении было задействовано до 8 экипажей бомбардировщиков Су-24.

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