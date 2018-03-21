Лётчики Северного флота учились отражать нападение на базы и уничтожать отряд кораблей противника в море

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота приняли участие в лётном тактическом учении по отражению воздушного нападения на военно-морские базы флота и нанесение авиационного удара по соединению кораблей условного противника.

Полёты проходили в сложных метеорологических условиях над территорией Мурманской области и над акваторией Баренцева моря. Лётчики отработали слаженность коллективных действий. Экипажи оттачивали мастерство выполнения сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели, противодействию радиоэлектронным средствам условного противника средств и нанесению удара по надводным целям.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе выполнения учебно-боевых задач лётчики-бомбардировщики отработали взаимодействие с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Всего в воздух было поднято 8 бомбардировщиков Су-24 и 2 истребителя перехватчика МиГ-31.