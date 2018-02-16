Лётчики смешанного авиаполка СФ в ходе учения поразили бронетехнику условного противника, атакуя на предельно малых высотах

В ходе проводимого лётно-тактического учения экипажи истребителей-перехватчиков и бомбардировщиков отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали совместные действия по поражению морских и наземных целей условного противника при попытке нарушения им государственной границы Российской Федерации.

По вводной в воздух было поднято четыре звена бомбардировщиков Су-24 в обеспечении истребителей-перехватчиков МиГ-31, пилоты которых осуществили сопровождение и прикрытие действий бомбардировщиков.

Лётчики выполняли полеты вблизи границ воздушного пространства России, отработав мероприятия по их защите, а также над акваторией Баренцева моря.

Одной из особенностей учения стала отработка полётов на малых и предельно малых высотах с условным применением авиационных средств поражения по наземным и морским целям, имитирующим бронетехнику и надводные корабли условного противника.

В ходе полётов экипажи оттачивали свое мастерство в выполнении фигур сложного и высшего пилотажа.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в учении был задействован практически весь летный и инженерно-технический состав подразделений авиаполка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Мероприятия проходили в соответствии с планом боевой подготовки сил Северного флота.