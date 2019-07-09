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Мурманская область. Арктика09.07.19 10:15

Летние Баренц игры – 2019 состоятся в Мурманске

С 30 августа по 1 сентября в  Мурманске и Кольском районе состоятся Летние Баренц игры по 14 видам спорта: стрельба из лука, боулинг, велосипедный спорт, футбол, дзюдо, спортивное ориентирование, настольный теннис, спортивная борьба, теннис, бочче –инвалиды, легкая атлетика-инвалиды, настольный теннис – инвалиды боулинг-инвалиды,   Ориентировочное количество участников 672 человека.

История Баренцева Евро-Арктического сотрудничества началась 11 января 1993 года, когда министры иностранных дел Норвегии, России, Финляндии и Швеции  , а также представители Дании, Исландии и Еврокомиссии (представители 13 стран) подписали Киркенесскую декларацию.

Главная цель этого объединения - укрепление и развитие приграничных контактов. Тесное сотрудничество создает условия для обмена во многих областях и сферах деятельности: экономике, культуре, спорте, образовании, молодёжной политике, торговле, охране окружающей среды, здравоохранении, транспорте, укрепления взаимодействия между коренными народами.

Баренц-регион состоит из территориальных единиц в Норвегии, России, Финляндии и Швеции, которые являются членами Баренцева Регионального Совета. Норвегия: Финнмарк, Тромс, Нордленд; Россия: Мурманск, Архангельск, Ненецкий АО, Республика Карелия и Республика Коми; Финляндия: Лапландия, Оулу и Кайани; Швеция: Нордбоден и Вестерботтен.

До 2014 года в рамках Баренц сотрудничества в сфере спорта на территории четырех стран: России, Швеции, Норвегии и Финляндии проводились спортивные мероприятия по четырем видам спорта: спортивная борьба, хоккей, футбол и спортивному ориентированию.

Начиная с 2014 года решением Баренц спорт комитета стали проводиться Зимние и Летние Баренц игры.

В разные годы Зимние и Летние Баренц игры проходили: 2014 год - первые Зимние Баренц игры, г. Тромсе в Норвегии (8 видов спорта, 112 участников);

- 2015 год – Летние Барен игры, г. Оулу в Финляндии (14 видов спорта, 538 участников); 2016 год – Зимние Баренц игры, г. Мурманск (10 видов спорта, 682 участника); 2017 год – Летние Баренц игры, г. Буде в Норвегии (10 видов спорта, 238 участников); 2018 год – Зимние Баренц игры, г. Лулео в Швеции (17 видов спорта, 613 участников).

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, программа мероприятий 2019 года рассчитана на три дня: 30 августа – день приезда (после 12 часов); 20.00 – церемония открытия Летних Баренц игр. 31 августа – соревнования с 10.00 до 19.00;  20.00 – церемония закрытия Летних Баренц игр. 1 сентября  – соревнования с 9.30 до 12.00 и  отъезд команд.

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