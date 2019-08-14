Летние победы «Радости»

Лето 2019 года для участников ансамбля танца «Радость» из областной «Кировки» выдалось насыщенным на фестивали и конкурсы – заполярным артистам рукоплескали залы Абхазии, Италии и Австрии.

С 4 по 9 июля мурманская «Радость» приняла участие в Международном фольклорном фестивале в итальянском регионе Фриули – Венеция-Джулия. На одной сцене выступили коллективы из России, Болгарии, Греции, Тайваня. Мурманчане представили номера «Заплетись плетень», «Ухажёры», «Калинка», «Пойдём плясать», «Русская пляска», «Сударушка», «Большой русский танец». Итогом поездки стали Дипломы участников 20-го Международного фольклорного фестиваля в Италии.

С 5 по 10 июля в рамках проекта «Душа моей Родины» в Абхазии прошел VI Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Страна Души». Участвовали коллективы и исполнители из разных уголков России и стран СНГ. В рамках фестиваля прошли мастер-классы, круглые столы, флеш-мобы, ежедневные вечерние дискотеки.

Борьба на конкурсной площадке разыгралась нешуточная, каждый хореографический коллектив был достойным и серьезным конкурентом, но абсолютным победителем стал ансамбль танца «Радость».

Мурманские танцоры привезли из Абхазии дипломы лауреатов I степени в номинации «Детский танец» в группе 10-12 лет. Победителями номинации «Народный танец» среди исполнителей 16-20 лет стало трио в составе Павла Зверева, Николая Войнова, Сергея Колосова.

Победу среди солистов в номинации «Современный танец» среди танцоров 16-20 лет одержала мурманчанка Ксения Кочнева. Лучшей солисткой в номинации «Деми-классика» среди танцоров 16-20 лет стала Дарья Шаньгина. Диплом за 1 место в номинации «Стилизованный танец» среди исполнителей 16-20 лет получили Анна Юрчик и Роман Максин. В номинации «Стилизованный народный танец» среди исполнителей 16-20 лет победили Павел Зверев, Николай Войнов, Сергей Колосов, Роман Максин.

Также ансамбль «Радость» завоевал диплом I степени в номинации «Стилизованный народный танец» в возрастной группе 16-20 лет, Специальный диплом «За высокое исполнительское мастерство» и ГРАН-ПРИ фестиваля-конкурса в номинации «Народный танец» в возрастной группе 16-20 лет.

С 10 по 13 июля «радостные» ребята приняли участие в Международном детском и подростковом фольклорном фестивале в австрийском городе Зеебоден. Выступления мурманских танцоров везде приняли с большим интересом и восторгом, громкие аплодисменты зрителей долго не смолкали после финала.