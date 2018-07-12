Летние ремонтные работы находятся под пристальным вниманием главы ЗАТО

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков совместно с представителями коммунальных служб и подрядных организаций провёл объезд объектов городской инфраструктуры.

Во время рейда на улице Гвардейская была осмотрена территория, выделенная для строительства нового детского сада и детская площадка, благоустройство которой проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На Приморской площади глава флотской столицы проверил качество проведения реконструкции трибун.

В настоящее время в ЗАТО г.Североморск в рамках летней ремонтной кампании проводятся работы по благоустройству городского парка, ремонту детских садов и общеобразовательных учреждений, подготовке к строительству новой школы на улице Пионерской; в 5 дворах и 9 общественных местах проводятся работы по благоустройству.

На стадии завершения работы по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог.