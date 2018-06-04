Летние школьные лагеря распахнули двери

Несмотря на суровый северный климат, летом отдых юных мурманчан будет познавательным, интересным и теплым. Сегодня в 10 школах заполярной столицы состоялось открытие первой смены летних оздоровительных лагерей.

В течении первой июньской смены, которая продлится 21 день, в городских оздоровительных учреждениях каникулы с пользой для здоровья проведут 930 детей.

Важно отметить, что стоимость путевки в городские оздоровительные учреждения не меняется последние несколько лет и составляет 1050 рублей за одну смену (21 день), что, несомненно, является социальной поддержкой для многих мурманских семей.

Организаторы летнего отдыха постарались создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга детей, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, индивидуальных способностей и творческой активности каждого школьника.

– Ребята станут участниками культурных и спортивных программ, посетят музеи, театры, филармонию и различные выставки, – рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования городского комитета по образованию Людмила Ананьина. – Будет организовано двухразовое питание, в меню в обязательном порядке – сезонные овощи и фрукты, поэтому отдых получится не только интересным, но и полезным.