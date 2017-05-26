Летний фестиваль ГТО выявил лучших

В Мурманске на базе Легкоатлетического манежа прошёл Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения Мурманской области. В нём приняли участие 97 участников из Апатитов, Мурманска, Оленегорска, Полярных Зорей, ЗАТО Александровск, ЗАТО п.Видяево, ЗАТО г.Заозёрск, Кольского и Ковдорского районов.

Участники в возрасте от 9 до 69 лет сдавали тесты в беге на 60, 100 и 2000 метров, прыжках в длину с места, упражнении на гибкость, подтягивании на перекладине (мальчики, юноши и мужчины), сгибании и разгибании рук в упоре лёжа (девочки, девушки и женщины), в плавании на 50 метров вольным стилем.

В командном первенстве в возрастной категории участников 2 - 5 ступеней победила команда ЗАТО Александровск, в возрастной категории 6 -7 ступеней - команда из Мурманска, среди участников 8-10 ступеней – команда Ковдорского района.