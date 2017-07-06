Летний отдых несовершеннолетних осуждённых организует УФСИН России по Мурманской области

В подразделениях уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области в целях обеспечения занятости несовершеннолетних осужденных в период каникул проводится ряд соответствующих мероприятий. Одним из направлений деятельности УИИ является работа с несовершеннолетними подучётными, которых в настоящее время насчитывается 37 человек.

Система предупреждения повторных правонарушений несовершеннолетних, основанная на мероприятиях воспитательного и профилактического характера, направлена на формирование законопослушного поведения подростка, его социализацию и организацию досуга.

В соответствии с планом по организации летнего отдыха подучетных лиц, предусмотрено проведение с несовершеннолетними осужденными и их законными представителями курса лекций и бесед о занятости подростков в неурочное время. Также начальниками подразделений проводится работа по вовлечению несовершеннолетних осужденных в спортивные кружки и секции.

Для примера, в 2016 году в период летних каникул 8 подростков были трудоустроены, 4 отдыхали в летних оздоровительных лагерях. Следует отметить, что повторных преступлений несовершеннолетние в период летних каникул не совершили.

На сегодняшний день четверо осужденных подростков трудоустроено, трое смогут отдохнуть в летних оздоровительных лагерях.