Летний отдых у мурманских ребят продолжается

В заполярной столице стартовала вторая смена летних оздоровительных лагерей. Они расположились на базе трёх городских школ. Для детей подготовлены экскурсии, туристические поездки, игровые и спортивные программы, организовано питание.

– Ребята имеют возможность разнообразить свой досуг и найти новых друзей, – рассказала главный специалист комитета по образованию администрации города Мурманска Екатерина Веретенникова. – Будем надеяться, что погода позволит как можно чаще проводить мероприятия на свежем воздухе.

Всего за время второй смены отдохнут более четырёхсот детей. Стоит отметить, что в группы смогли попасть все желающие, вовремя подавшие документы.

– Очень важно, что в Мурманске сохраняется программа летнего отдыха и оздоровления школьников, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – В силу разных причин не все родители имеют возможность вывезти ребенка на лето. Школьный лагерь – прекрасная возможность для детей провести каникулы с пользой.

Цена путевки не меняется несколько лет и составляет 1050 рублей.