Летняя оздоровительная кампания стартовала в Мурманске

Сегодня в школе № 36 Мурманска состоялось торжественное открытие первой смены городских оздоровительных лагерей. За три недели на базе образовательных учреждений города отдохнут и оздоровятся 930 юных мурманчан. Лагеря организованы в СОШ №№ 5, 22, 36, 43, ООШ № 4, гимназиях №№ 9, 10.

Организаторы разработали увлекательную программу, детей ждут творческие мастер-классы, экскурсии в музеи и выставочные центры, походы в театры и кино. Также ребята станут участниками городского проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!».

Особое внимание будет уделено питанию школьников. В ежедневный рацион в обязательном порядке входят сезонные овощи и фрукты.

– Важно отметить, что стоимость путевки в городские оздоровительные учреждения не меняется последние несколько лет и составляет 1050 рублей за одну смену, что, несомненно, является социальной поддержкой для многих мурманских семей, – отметила председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова.