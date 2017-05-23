Летняя ремонтная кампания-2017 охватит дороги во всех округах Мурманска

Сегодня начался ремонт проезжей части по улице Домостроительной – подрядчик ведет демонтаж асфальтобетонного покрытия.

– В этом году в Мурманске будет отремонтировано около 200 тысяч квадратных метров дорог, – рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин. – Кроме того, в рамках долгосрочного проекта «Дорога в школу» будет произведен ремонт подъездных путей к 9 образовательным учреждениям.

Также в рамках летней ремонтной кампании запланированы работы по обновлению асфальтобетонного полотна «большими картами» и модернизации системы освещения. Продолжится программа по ремонту многочисленных городских лестниц, объектов пешеходной связи, объектов благоустройства.