Лето - «горячая» пора для спасателей

В Мурманске состоялась пресс-конференция с участием первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области полковника Александра Фролова, основной темой которой стали поисково-спасательные работы, проводимые на водоёмах региона.

Он сообщил, что с начала летнего периода в спасательное ведомство поступили восемь заявок на поиски 13 жителей Заполярного края. Трёх граждан удалось обнаружить, ещё два человека вышли самостоятельно, двоих нашли без признаков жизни (причина их смерти устанавливается).

В настоящее время ведутся поиски шестерых северян.

В связи с этим и для усиления мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах руководство Главного управления МЧС России по Мурманской области вышло с инициативой проведения внеплановой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области.