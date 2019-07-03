Лето – горячая пора для благоустройства флотской столицы

В Североморске летние работы ведутся по всем направлениям: подрядчики активно трудятся на детских площадках ЗАТО и в городском парке, где работы предусмотрены программой «Формирование комфортной городской среды».

Детскую площадку около храма на улице Советской сейчас приводят в порядок в рамках подпрограмма «Прочее благоустройство». Заказчиком работ выступает Городской центр ЖКХ, подрядчиком - компания «Инвест ЖКХ».

- Это объект требовал обновления, поэтому сейчас рабочие ведут там работы, связанные с обустройством. Площадка будет яркая, красочная и с цветущими клумбами, которые здесь появились благодаря программе по озеленению города, - рассказала заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Татьяна Сахарова.

Ещё один пример работы подпрограммы «Прочее благоустройство» - детская площадка на улице Полярная, 4. Этим летом её полностью обновят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», оснастят современным игровым оборудованием, проведут освещение.

- В одном из обращений жительницы с Полярной улицы была высказана жалоба на то, что карусель на площадке плохо крутится. Теперь игровые модули будут обновлены и отремонтированы, - отметила заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Сахарова.