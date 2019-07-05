Лето 2018 года в Мурманской области вошло в тройку самых тёплых за период наблюдений с 1936 года

Региональным Министерством природных ресурсов и экологии подготовлен и опубликован доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2018 году. В нём отражены основные сведения по тематикам: «Атмосферный воздух», «Радиационная обстановка», «Климатические особенности года», «Водные ресурсы», «Почвы и земельные ресурсы», «Недра», «Особо охраняемый природные территории», «Объекты животного мира», «Водные биологические ресурсы», «Охотничьи ресурсы», «Лесные ресурсы», «Воздействие отдельных видов экономической деятельности на состояние окружающей среды», «Отходы», «Влияние экологических факторов на здоровье населения» и др.

Как отмечается в разделе «Климатические особенности года» доклада, в 2018 году наибольшие положительные аномалии средней месячной температуры воздуха отмечались в июле и ноябре, когда температура воздуха была выше климатической нормы на 4,8°С. На Кольском полуострове ещё более жарким июль был только в 1960 г ., а ноябрь – в 1967 и 2005 гг.

Отрицательная аномалия средней месячной температуры воздуха отмечалась только в марте, который стал самым холодным за последние пять лет. В среднем по территории Мурманской области температура воздуха в марте 2018 г . была ниже климатической нормы на 2,5°С.

В 2018 году на большей части Кольского полуострова осадков выпало меньше климатической нормы, осредненная по территории аномалия составила 92%. Прошлый год стал самым «засушливым» за период наблюдений с 2002 года. Наименьшая аномалия годового количества осадков отмечалась на юге Кольского полуострова на гидрометеорологической станции Ковда (71%). Больше всего осадков выпало на северо-западе области на гидрометеорологической станции Никель (123%).

В среднем по области дефицит осадков отмечался в феврале, мае и в период с июля по декабрь включительно. Наименьшее количество осадков выпало в июле (44%), наибольшее – в июне (145%).

Опасные явления на Кольском полуострове отмечались преимущественно в холодный период года: сильный ветер в порывах до 35 м/с, сильное отложение изморози, сильный туман.

2018 год на Кольском полуострове был очень тёплым. Средняя годовая температура воздуха превысила климатическую норму на 2,2°С. Прошщлый год занял 8 место в ранжированном ряду наблюдений с 1936 года. На большей части Кольского полуострова осадков выпало меньше климатической нормы, осредненная по территории аномалия составила 92%.

Зимой 2017-2018 гг. средняя сезонная температура воздуха на Кольском полуострове была выше своей климатической нормы на 1,4°С. Практически на всей территории Кольского полуострова отмечалась положительная аномалия средней сезонной температуры воздуха. В целом за зимний период 2017-2018 гг. на Кольском полуострове количество выпавших осадков соответствовало своей климатической норме, но распределение осадков носило очень неравномерный характер.

Весна, которая на Кольском полуострове длится два месяца – апрель-май, в 2018 году была тёплой. Средняя сезонная температура воздуха была выше климатической нормы на 3,0°С. Количество выпавших осадков весной 2018 года в среднем по территории Кольского полуострова соответствовало климатической норме. Как и в зимний сезон, в апреле и мае 2018 г . распределение осадков было неравномерным.

Лето 2018 года на Кольском полуострове было очень тёплым. Средняя сезонная температура воздуха была выше климатической нормы на 2,4°С. Прошедшее лето в Мурманской области вошло в тройку самых тёплых за период наблюдений с 1936 года. Ещё более теплыми были только лето в 1972 году и 2013 году. На большей части Кольского полуострова за летний период 2018 года количество выпавших осадков было меньше своей климатической нормы.

Осень 2018 года на Кольском полуострове была умеренно тёплой. Аномалия средней сезонной температуры воздуха составила плюс 1,4°С. В среднем по Мурманской области осадков выпало меньше климатической нормы.