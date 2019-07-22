Лето на дворе – безопасность на воде должна быть на высоте

Пусть лето и не балует нас теплом, однако, любители поплавать в озерах или покататься на лодке найдутся всегда. За их безопасностью внимательно следят спасатели и не устают напоминать о соблюдении всех правил. Именно об этом сегодня, 22 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» и пойдёт разговор с нашим новым гостем - старшим государственным инспектором по маломерным судам Центра ГИМС МЧС по Мурманской области Сергеем Кочетковым.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.