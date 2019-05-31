Лето на дворе – капуста и лук растут в цене!

В Мурманской области с 21 по 27 мая текущего года зафиксировано увеличение цен на репчатый лук (на 5,0%), свежую белокочанную капусту (на 2,9), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,5), картофель (на 1,4), мороженую неразделанную рыбу (на 0,8%).

Как отмечает Мурманскстат, снижение цен отмечено на яблоки, хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.