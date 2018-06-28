Лето на дворе, но не в магазинах! Растут цены на картофель и капусту

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 19 по 25 июня текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель (на 15,4%), морковь (на 15,0), белокочанную капусту (на 10,5), охлаждённую и мороженую куру (на 3,7), репчатый лук (на 2,2), сахарный песок (на 1,5), мороженую неразделанную рыбу (на 1,1), рис, яблоки (0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.