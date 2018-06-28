Мурманская область. Арктика28.06.18 12:02
Лето на дворе, но не в магазинах! Растут цены на картофель и капусту
Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 19 по 25 июня текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель (на 15,4%), морковь (на 15,0), белокочанную капусту (на 10,5), охлаждённую и мороженую куру (на 3,7), репчатый лук (на 2,2), сахарный песок (на 1,5), мороженую неразделанную рыбу (на 1,1), рис, яблоки (0,7%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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Последние комментарии
Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
Комментарий к новости:«Русская треска» нацелилась на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
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