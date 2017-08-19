Лето на исходе: на улице становится прохладно, в кабинетах - жарко

Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина провела большое совещание по подготовке к зимнему отопительному сезону 2017-2018г.г. Положительный момент рабочей встречи - активное оформление и подписание паспортов готовности административных зданий и жилфонда к отопительному сезону.

В заседании приняли участие представители ресурсоснабжающих компаний, Управлений образования и культуры, организаций жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на то, что данное совещание уже далеко не первое, обсуждаемые на нём проблемы не теряют своей актуальности.

Невзирая на то, что никто из присутствующих не высказал сомнений в успешной подготовке к сезону и не выразил каких-либо серьёзных озабоченностей, глава администрации с пристрастием расспросила каждого докладчика. И как оказалось, сложности и проблемы всё же существуют. Одна из них связана с заменой 100-метрового участка теплотрассы, что может сказаться на начале отопительного сезона в некоторых домах. Так же плохо решается вопрос с восстановлением поврежденных участков проезжей части ресурснабжающими предприятиями.

Ресурникам, перекапывающим дороги, Ириной Нориной было дано строгое указание составить график соответствующих работ, и все асфальтовые огрехи должны закрыть до 1 сентября.