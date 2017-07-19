Лето на время покидает Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-21 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с юга Финляндии на Белое море. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, северо-восточный ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +9+15°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12º, днём +10 +15º.