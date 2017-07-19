Мурманская область. Арктика19.07.17 18:02
Лето на время покидает Мурманскую область
Как сообщает Мурманское УГМС, 20-21 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с юга Финляндии на Белое море. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, северо-восточный ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +9+15°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12º, днём +10 +15º.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 232 человека
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Последние комментарии
Виктор
19.07.17 17:17
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Маргарита Юрьевна
19.07.17 16:19
Кому-то и 3 тысячи - фигня, а в итоге страна и люди теряют миллионы. Накуролесили с экологами, стыдоба вселенская.
Свой в доску
19.07.17 10:05
Да фигня это - всего-то 367 млн рублей по нынешнему курсу - по три рубля с каждого россиянина. Не обеднеем, братва! Зато им показали на что мы способны, после этого перестали в Баренцуху гриписовцы
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