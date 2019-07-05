Мурманская область. Арктика05.07.19 18:01
Лето нас не балует теплом
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Мурманской области определяет циклоническая депрессия. В этот период в нашем регионе сохранится тёплая погода. При прохождении атмосферных фронтов будут наблюдаться дожди различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы.
Завтра, 6 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер восточный, северо-восточный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью +6+11º, днём +10+15°, на юге области +13+18°.
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Иван Чернов
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