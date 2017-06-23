Лето не пришло, но зима не за горами

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области сообщает, что в настоящий момент во всех муниципальных образованиях региона начались работы по подготовке к отопительному периоду 2017/2018 года.

На объектах теплоснабжения, в частности, производятся такие работы, как ревизия и – при необходимости – ремонт дымовых труб, ремонт и замена на всех трубопроводах запорной арматуры или задвижек, проверка состояния тепловых трасс, технологических трубопроводов внутри котельных и трубопроводов мазутного хозяйства, а также замена самих трубопроводов и ревизия всего насосного оборудования. Выполнить эти работы без полной остановки котельных невозможно.

«В наш адрес поступает много обращений с вопросами о возобновлении горячего водоснабжения с учётом холодной погоды. Но надо понимать, что в этом случае мы не сможем готовиться к предстоящей зиме. И это при том, что минувший отопительный сезон мы закончили фактически на две недели позже, чем обычно», – сказал министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

Глава ведомства подчеркнул, что оборудование отработало бесперебойно в течение всего года. В сжатые сроки необходимо провести комплекс мероприятий для подготовки к следующему отопительному сезону. Сейчас первостепенная задача – выполнить эти работы своевременно и качественно в течение двух недель.

«Тем самым мы заложим основу для благополучного прохождения следующего отопительного сезона», – подчеркнул Владимир Гноевский.

Графики отключения горячей воды размещены на официальны сайтах муниципальных образований.