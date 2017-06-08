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Мурманская область. Арктика08.06.17 14:04

Лето пришло в Заполярье – с полей воруют навоз и рассаду

7 июня около 19 часов в дежурную часть МО МВД России «Апатитский» поступило сообщение от представителя агрофирмы о том, что на их поле, являющемся землей сельскохозяйственного назначения, находящемся на выезде из Апатитов, неустановленный мужчина пытается похить органические  удобрения (навоз).

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, ими был задержан местный житель 1958 года рождения, который загрузил в автоприцеп автомобиля «Митсубиши Аутлендер» удобрения (навоз) в объёме около 100 литров.

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливается ущерб, причиненный агрофирме.

Также 7 июня в вечернее время в МО МВД России «Апатитский» поступило сообщение от местной жительницы 1955 года рождения, что с её дачного участка в пос. Тик-Губа двумя неизвестными женщинами похищена рассада огурцов помидоров общим количеством 150 штук. Размер причиненного ущерба составил 9 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту проводится процессуальная проверка, изъята видеозапись, по которой полицейские устанавливают личности злоумышленниц.

 

 

 

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