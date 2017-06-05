Лето робко заходит в Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 июня Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, температура воздуха ночью от 0 до +5°, днем +11+16°.

7-8 июня в нашем регионе сохранится теплая погода: преобладающая температура воздуха ночью +4+9°, днём +13+19°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +11+16°.