Лето в Арктике для моряков Северного флота будет жарким

Силы Северного флота примут участие в ряде учений в Арктике этим летом, сообщил командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов. «В летнем периоде обучения военнослужащим армейского корпуса сухопутных войск Северного флота и бригады морской пехоты ещё предстоит принять участие в ряде учений как на Кольском полуострове, так и на других арктических территориях», - сказал он.

По его словам, силы флота успешно действовали как в дальней океанской зоне, так и в морях, на островах и на побережье Северного Ледовитого океана.

«Регулярно несут дежурство и выполняют задачи патрулирования подо льдами Арктики и в других районах Мирового океана экипажи атомных подводных лодок. В высокой степени боеготовности находятся экипажи стратегических подводных крейсеров», - отметил Евменов, напомнив, что в июне ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» успешно выполнил пуск баллистической ракеты «Булава» из Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

«Особое значение мы придаём совершенствованию арктической подготовки военнослужащих сухопутных и береговых войск. В начале года группа мотострелков из единственной в Вооруженных силах России арктической бригады Северного флота приняла участие в экспедиции «Путь помора», организованной под эгидой общественной организации «Северный полюс», - отметил Евменов.

Он добавил, что в составе гидрографической службы Северного флота воссоздана Арктическая океанографическая экспедиция. На счету её специалистов несколько открытий географических объектов в районе архипелага Новая Земля, сообщает пресс-служба СФ.