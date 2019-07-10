Лето в Мурманскую область не идёт – в Кировске играют в снежки!

В рамках девятидневного мультифестиваля «Полярный день» в Кировске состоялись первые на Кольском полуострове ночные летние игры юкигассен «Summer Night». За звание чемпиона сразились 12 команд, в состав которых вошли игроки не только со всей области, но и из разных уголков России. Так, в команде «Трудовые резервы» играли жители Пензы, Ижевска, Королёва, Тольятти – скульпторы-туристы, выступавшие на открытии фестиваля «Полярный день». А в состав сборной проекта «RRuns», приехавшей на фестиваль для организации марафона «Хибины-трейл», вошли представители Москвы, Нижнего Новгорода, Тулы и Краснодара.

В рамках проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» юкигассен проводится на Кольском полуострове уже шесть лет, но в этом году игры впервые прошли летней ночью. Организаторы – Ассоциация юкигассен Мурманской области – пошли на такой эксперимент, чтобы подчеркнуть особенность заполярного лета.

Снаряды для игры были изготовлены из настоящего снега – его заранее, ещё в начале июня, привезли из Хибин и законсервировали до начала сражений. Сугроб объёмом в несколько кубометров был выгружен в ангар на стадионе, куда и отправлялись команды, чтобы специальными формами заготавливать себе снежки перед боем.

Специальными гостями игр стали члены федерации юкигассен Финляндии — Ари Пёюлио и Лео Корхонен, вышедшие на поле в качестве судей, а также Наталья Иванова – организатор первых снежных игр на Кольском полуострове. В 2006 году, занимаясь развитием молодёжной политики столицы Заполярья, именно она привезла в регион из Норвегии этот формат командного спорта. Сегодня Наталья Иванова – сотрудник регионального министерства экономического развития, но до сих пор остается поклонником юкигассен.

Финальные битвы ночных летних игр юкигассен «Summer Night» завершились около 4 утра. Золото взяла мурманская команда «Звезда Пушкина», серебро осталось в Кировске – у команды Расвумчоррского рудника «Бурый нрав», а бронзу взяли новички в юкигассен, но профессионалы в спорте – беговая группа «RRuns».