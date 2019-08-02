Лето в разгаре, а овощи дорожают! Север, однако…

Как сообщает Мурманскстат, с 23 по 29 июля в Мурманской области возросли цены на свежую белокочанную капусту (на 10,1%), пищевую поваренную соль (на 1,7), куриные яйца (на 1,6), морковь (на 1,0), сливочное масло (на 0,8), шлифованный рис (на 0,6), картофель (на 0,5%).

Вместе с тем снизились цены на репчатый лук (на 1,8%), гречневую крупу-ядрицу, яблоки (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.