Мурманская область. Арктика21.07.17 18:01
Лето вернётся в Мурманскую область в начале будущей недели
Как сообщает Мурманское УГМС, 22 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +11+16°. 23 июля ожидается смещение циклона с юга Урала на Архангельскую область. По Мурманской области усилится северо-восточный ветер, в отдельных районах пройдет дождь, температура воздуха понизится.
24-25 июля при дальнейшем смещении циклона на юг Карелии, на Кольском полуострове ветер ослабеет, количество облачности уменьшится и днём воздух прогреется 24 июля до +14+19°, 25 июля до +19+24°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11º, днём +11+16º.
Комментарии
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Последние комментарии
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ОднаИзМногих
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