Лето вернётся в Мурманскую область в начале будущей недели

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +11+16°. 23 июля ожидается смещение циклона с юга Урала на Архангельскую область. По Мурманской области усилится северо-восточный ветер, в отдельных районах пройдет дождь, температура воздуха понизится.

24-25 июля при дальнейшем смещении циклона на юг Карелии, на Кольском полуострове ветер ослабеет, количество облачности уменьшится и днём воздух прогреется 24 июля до +14+19°, 25 июля до +19+24°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11º, днём +11+16º.