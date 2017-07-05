Лето задержалось, «Солнечные ночи» перенесли на август

Открытые региональные соревнования по горному бегу «Солнечные ночи», в рамках XIV этапа Гран-При России (мужчины и женщины) и XIV этапа Гран-При России среди ветеранов по горному бегу, которые должны были состояться 9 июля в Кировске, перенесены на 20 августа в связи с неблагоприятными для проведения соревнований погодными условиями (обильный снежный покров на трассе).

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, спортсменам, ранее получившим подтверждение о предварительном допуске до 30 июня, необходимо в обязательном порядке подтвердить своё участие (или отказ от участия) по e-mail: velonextor@gmail.com до 2 августа.

В случае наличия свободных мест дополнительные заявки будут приниматься с 3 по 11 августа по e-mail: cloudskaya@gmail.com