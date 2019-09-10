Лето задерживается в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни в Мурманской области ожидаются ветра преимущественно южных направлений, преобладающая температура воздуха в дневные часы +10+15°.

Завтра, 11 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от +3 до +10°, днём +16 +21°.

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Водность рек в нашем регионе уменьшается. Температура воды на реках и водоёмах по данным наблюдений на 10 сентября равна 8,5-14,0°, на горных реках 5,5-6,0°. Температура воды в реке Кола в 8 час мск была равна 11°.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ВЫСОКОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

10-13 сентября в Кольском и Печенгском районах Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, на юге Кольского района V региональный класс пожарной опасности.